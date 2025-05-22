تصريحات غير مسؤولة.. وزير الزراعة يرد على شائعة إصابة الثروة الداجنة

كتب- حسن مرسي:

نفى الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، صحة ما تم تداوله بشأن انتشار فيروس يصيب الثروة الداجنة في مصر، مؤكدًا أن الوزارة لم ترصد أي حالة إصابة على مستوى محافظات الجمهورية، وأن فرقًا ميدانية متخصصة قامت بعمليات تقصٍّ ومتابعة مباشرة، ولم تعثر على أي دليل يدعم تلك المزاعم.

وقال الدكتور علاء فاروق في مداخلة هاتفية الإعلامي محمد موسى، ببرنامج "خط أحمر"، على قناة الحدث اليوم، إن الحديث عن وجود مرض غامض بالدواجن في السوق المصري يضر بسمعة مصر الاستثمارية في قطاع الثروة الحيوانية، خاصة في ظل تزايد طلبات التصدير للكتاكيت والدواجن المصرية من عدد من الدول، وهو ما يعكس ثقة الأسواق الخارجية في سلامة المنظومة البيطرية وجودة الإنتاج المحلي.

وأضاف وزير الزراعة أن بعض التصريحات غير المسؤولة التي خرجت مؤخرًا من شخصيات غير مختصة تسببت في إثارة حالة من البلبلة دون الرجوع إلى المصادر الرسمية، مشيرًا إلى أن رئيس اتحاد منتجي الدواجن وغرفة صناعة الدواجن قد خرجا بالفعل لنفي الشائعات بشكل رسمي.

وأكد أن الدولة المصرية تتعامل مع مثل هذه الادعاءات بمنتهى الجدية، داعيًا إلى عدم ترويج أخبار مغلوطة يمكن أن تضر بالاقتصاد الوطني وتؤثر سلبًا على ثقة المستثمرين.

وأوضح وزير الزراعة أن الجهات المختصة لا تصدر أي بيانات إلا بعد التحقق التام والميداني من المعلومات، مشددًا على أهمية تحري الدقة قبل تداول أي أخبار تمس قطاعات حيوية كقطاع الزراعة والثروة الحيوانية، لما لذلك من أثر مباشر على الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي.