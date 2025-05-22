الزراعة: معالجة مياه الصرف الزراعي تحولت لركيزة لري الدلتا الجديدة

كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة المصرية نجحت في تحويل معالجة مياه الصرف الزراعي إلى أحد أهم محاور التنمية الزراعية المستدامة، مشيرًا إلى أن هذه المياه أصبحت مصدرًا أساسيًا لري مشروعات الدلتا الجديدة، بما يعزز الأمن الغذائي ويوفر حلولًا مبتكرة للتحديات المائية.

وأوضح الدكتور علاء فاروق، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الدولة، بتوجيهات مباشرة من القيادة السياسية، نفذت عدداً من محطات المعالجة العملاقة التي ساهمت في إعادة تدوير المياه المستخدمة بدلًا من فقدها في البحر، وتحويلها إلى مياه صالحة لري مساحات ضخمة من الأراضي المستصلحة.

وأشار إلى أن هذه الخطوة جاءت في إطار رؤية وطنية متكاملة لاستغلال كل نقطة مياه، خاصة مع التوسع الكبير في الرقعة الزراعية من خلال مشروعات مثل "مستقبل مصر" و"الدلتا الجديدة"، مؤكدًا أن هذه المشروعات تعتمد اعتمادًا كبيرًا على المياه المعالجة في ري الأراضي الجديدة.

وأضاف أن وزارة الزراعة بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري وجهاز "مستقبل مصر"، تعمل على توفير الدعم الفني والعلمي لتطبيق أفضل الممارسات الزراعية، وضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المائية المتاحة، بما يحقق التنمية الزراعية المستدامة ويعزز من القدرة الإنتاجية للقطاع الزراعي المصري.