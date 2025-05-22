زعزوع: المتحف المصري الكبير يعزز السياحة ويبرز الحضارة المصرية عالميًا

كتب- حسن مرسي:

أكد هشام زعزوع، وزير السياحة والآثار الأسبق، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إلى جانب الوزراء المعنيين، يولون اهتمامًا كبيرًا بالاستعدادات الجارية لافتتاح المتحف المصري الكبير، الذي يُعد الأضخم عالميًا بما يضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية استثنائية.

خلال حواره ببرنامج "مراسي" على قناة "النهار"، أوضح أن التحضيرات تُجرى بدقة وعلى قدم وساق لضمان نجاح هذا الحدث التاريخي.

وأشار زعزوع إلى أن المتحف ليس مجرد إنجاز لحظي، بل يمثل فرصة فريدة لإبراز تراث مصر الحضاري أمام العالم، مع وجود رؤية استراتيجية لتعزيز السياحة المستدامة.

ونوه إلى أن هناك خطة شاملة للترويج السياحي عبر منصات التواصل الاجتماعي، تهدف إلى إشراك الجمهور بطريقة مبتكرة، كما لو كانوا يستعدون لمباراة كبرى.

وشدد على أن المتحف سيصبح مركزًا ثقافيًا نابضًا بالحياة، يتجاوز دوره كوجهة سياحية إلى استضافة فعاليات ومعارض عالمية تجذب الفنانين والزوار من مختلف أنحاء العالم.

وأضاف أن هذه الرؤية ستضمن بقاء المتحف كلاعب رئيسي على الساحة الثقافية والسياحية العالمية، محققًا تأثيرًا مستدامًا لمصر.