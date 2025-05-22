حدث في 8 ساعات| تحرك رئاسي وقرارات حاسمة بشأن أزمة "البنزين المغشوش"

كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت مصر، اليوم الخميس، العديد من الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية المهمة، أبرزها تشديد الرئيس عبدالفتاح السيسي على ضرورة محاسبة المتسببين في أزمة "البنزين المغشوش" ببعض محطات الوقود في أنحاء الجمهورية، والتي أثيرت مؤخرًا.

كما أقرت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مشروع تعديل قانون انتخابات مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية، كما

ويستعرض "مصراوي" خلال السطور التالية أبرز الأحداث التي شهدتها البلاد خلال الـ8 ساعات الماضية:

"تشريعية النواب" توافق نهائيًا على تعديلات قانون مجلس النواب وتقسيم الدوائر

أقرت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة النائب إبراهيم الهنيدي، مشروع تعديل قانون انتخابات مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية، خلال اجتماعها بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن ومقدم مشروع القانون، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة العدل.

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السيسي يوجه بمحاسبة المتسببين في مشكلة البنزين الأخيرة

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية.

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الأعلى للإعلام: رفع الحجب عن الحسابات الإلكترونية لـ17 شركة وصيدلية

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، قرارًا برفع الحجب عن الحسابات الإلكترونية الخاصة بـ17 شركة وصيدلية من الشركات الكبرى العاملة في السوق المصري، وذلك بعد قيامها بتوفيق أوضاعها القانونية وفقًا لاشتراطات هيئة الدواء المصرية.

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توجيهات مشددة من السيسي للحكومة لتجنب قطع الكهرباء في الصيف

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية.

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السيسي يوجه الحكومة بتعزيز الإنتاج المحلي من البترول والغاز

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية.

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السيسي يعزي سلطان عُمان في وفاة والدة حرمه

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، والسيدة قرينته برقية تعزية إلى السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، سلطان عُمان، والسيدة حرمه.

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وفاة شقيق الرئيس السابق عدلي منصور بعد صراع مع المرض

تُوفي اليوم الخميس عادل منصور، شقيق المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية السابق ورئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، وذلك بعد صراع مع المرض.

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استقالة ثروت الزيني متحدث اتحاد منتجي الدواجن

أعلن الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، في بيان له اليوم عن قبوله استقالة ثروت الزيني المتحدث الرسمي باسم الاتحاد.

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توجيهات عاجلة من الأعلى للإعلام بشأن المحتوى المتعلق بأمراض الأورام

وجه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، المؤسسات الخاضعة لأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018، عند تناول أمراض الأورام، من خلال النشاط الإعلامي أو الإعلامي، مراعاة الآتي:

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