اضطراب الملاحة وأجواء حارة.. الأرصاد تعلن طقس الجمعة بدرجات الحرارة

كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس غدًا الجمعة على كافة أنحاء الجمهورية.

وتوقعت الأرصاد أن يسود غدًا الجمعة، طقس حار إلى شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة ليلا وفي الصباح الباكر.

كما أكدت اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر وسرعة الرياح من 50 : 70 كم/ س وارتفاع الأمواج من 2.5 : 3.5 متر.

وأشارت إلى نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية وجنوب البلاد، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة من جنوب سيناء ومحافظ البحر الأحمر.

وتسجل درجة الحرارة على القاهرة الكبرى 35 درجة، والسواحل الشمالية 29 درجة، وشمال الصعيد 35 درجة، وجنوب الصعيد 39 درجة.





