انتظام نقل الحجاج وتنسيق مصري سعودي أردني لمتابعة الرحلات البرية

(أ ش أ):

تتواصل عمليات نقل حجاج شركات السياحة المصرية إلى الأراضي المقدسة بوتيرة منتظمة، سواء عبر الرحلات الجوية أو البرية، في إطار استعدادات موسم الحج لهذا العام، وسط تنسيق مكثف بين مختلف الجهات المعنية في مصر والأردن والسعودية لضمان سلامة وسلاسة تنقل الحجاج.

فمن خلال المطارات، تُنقل الوفود إلى مطار جدة للمُتجهين إلى مكة المكرمة، أو إلى مطار المدينة المنورة، في حين تسير رحلات برية للحجاج عبر مسار نويبع– العقبة الأردنية، وصولًا إلى منفذ حالة عمار الحدودي بين الأردن والسعودية، بما يضمن تغطية كاملة لكل البرامج السياحية المتاحة للحجاج.

وأكدت غرفة شركات السياحة، في بيان رسمي، أن كل رحلات نقل الحجاج تسير بانضباط تام دون أي معوقات، وذلك بفضل التنسيق الوثيق مع وزارة السياحة والآثار، ممثلة في قطاع الشركات السياحية برئاسة سامية سامي، نائب الوزير ورئيسة اللجنة العليا للحج والعمرة، ورئيسة بعثة الحج السياحي.

وأوضحت الغرفة أن هناك تنسيقًا دائمًا وعلى أعلى المستويات بين السلطات في الدول الثلاث، سواء فيما يخص الرحلات الجوية أو البرية، لضمان أعلى درجات الأمان والتنظيم لحجاج السياحة. وأضافت أن غرفة الشركات والجهات المختصة تعمل على مدار الساعة لمتابعة تنفيذ خطط موسم الحج السياحي بدقة وكفاءة، ومراقبة حركة الحجاج منذ مغادرتهم الأراضي المصرية وحتى وصولهم الآمن إلى المملكة العربية السعودية.

وشددت الغرفة على أن هذه الجهود المشتركة تهدف إلى توفير تجربة حج آمنة ومنظمة لحجاج شركات السياحة، من خلال خطط محكمة للتنقل، ودعم لوجستي متكامل، وتواجد مستمر لممثلي الشركات السياحية لمرافقة الحجاج والتأكد من جودة الخدمات المقدمة لهم.

وفي هذا السياق، أعلنت الغرفة عن انتهاء إجراءات إصدار التأشيرات لكل حجاج شركات السياحة، إلى جانب الانتهاء من تأكيدات حجز تذاكر الطيران ذهابًا وعودة. وأشارت إلى أن تلك الخطوات تعكس مستوى الجاهزية العالية الذي يتمتع به موسم الحج السياحي لهذا العام، وتعزز من قدرة الشركات على تقديم خدماتها بسلاسة وكفاءة.

كما أوضحت أن فرق المتابعة بالغرفة على تواصل مستمر مع جميع الشركات السياحية ومندوبيها المرافقين للحجاج، لرصد أي ملاحظات أو عقبات قد تظهر خلال الرحلة، مع اتخاذ التدابير اللازمة بشكل فوري لضمان راحة الحجاج وسلامتهم.

ومن المنتظر أن يغادر عدد من أعضاء غرفة شركات السياحة إلى الأراضي المقدسة خلال الأيام القليلة المقبلة، للانضمام إلى بعثة الحج السياحي، والإشراف المباشر على متابعة تنفيذ البرامج، وتفقد أوضاع الحجاج ميدانيًا، بما يضمن أعلى مستوى من الاستعداد لأداء الفريضة.

ويأتي هذا الموسم وسط اهتمام حكومي كبير بتطوير منظومة الحج السياحي، من خلال دعم التنسيق الدولي، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة، والعمل على تيسير كل ما من شأنه تسهيل أداء المناسك للحجاج المصريين، مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة والانضباط.