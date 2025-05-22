استقالة ثروت الزيني متحدث اتحاد منتجي الدواجن
07:13 م الخميس 22 مايو 2025
كتب-عمرو صالح:
أعلن الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، في بيان له اليوم عن قبوله استقالة ثروت الزيني المتحدث الرسمي باسم الاتحاد.
جاء ذلك بعد تصريحاته الأخيرة التي تحدث عن نفوق 30% من الثروة الداجنة بسبب أمراض وبائية، وهو الأمر الذي نفاه الاتحاد من الأساس.
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استقالة ثروت الزيني متحدث اتحاد منتجي الدواجن الاتحاد العام لمنتجي الدواجن نفوق 30% من الثروة الداجنة
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