إعلان

مؤسسة زايد العليا " تفتتح أول حديقة ترفيهية للمكفوفين فى مصر ضمن برنامج "جسورالأمل القابضة"

06:34 م الخميس 22 مايو 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    أول حديقة ترفيهية للمكفوفين فى مصر ضمن برنامج ''جسورالأمل القابضة''
  • عرض 7 صورة
    أول حديقة ترفيهية للمكفوفين فى مصر ضمن برنامج ''جسورالأمل القابضة''
  • عرض 7 صورة
    أول حديقة ترفيهية للمكفوفين فى مصر ضمن برنامج ''جسورالأمل القابضة''
  • عرض 7 صورة
    أول حديقة ترفيهية للمكفوفين فى مصر ضمن برنامج ''جسورالأمل القابضة''
  • عرض 7 صورة
    أول حديقة ترفيهية للمكفوفين فى مصر ضمن برنامج ''جسورالأمل القابضة''
  • عرض 7 صورة
    أول حديقة ترفيهية للمكفوفين فى مصر ضمن برنامج ''جسورالأمل القابضة''
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

إعلان تحريري:

افتتحت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة المصرية ، أول حديقة ترفيهية في مصر مخصصة بالكامل لذوي القدرات والهمم في مركز شباب 15 مايو وتضم الحديقة تجهيزات ذكية وتفاعلية مصممة خصيصاً لفئة المكفوفين، مثل المسارات الحسية الإرشادية، والخرائط بلغة برايل، والألعاب الصوتية واللمسية، ولوحات ذكية تعزز الإدراك الحسي.

حضر الافتتاح معالي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري وسعادة عبد الله الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا، وسعادة أنس البرغوثي، المدير التنفيذي لشركة القابضة (ADQ ) ، وعدد من القيادات وممثلي المجتمع المدني.

ويأتي تدشين الحديقة الجديدة ضمن خطة لإنشاء 10 حدائق ترفيهية نموذجية على مستوى الجمهورية خلال عام 2025، تُعزز الدمج المجتمعي وتحسين جودة الحياة في إطار برنامج "جسورالأمل القابضة" الذي تنفذه مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة المصرية، وبرعاية ودعم من شركة القابضة (ADQ)

وأكد الوزير صبحي أن المشروع يعد نقلة نوعية في مسار تمكين أصحاب الهمم، وخطوة مهمة، ضمن رؤية جمهورية مصر العربية، لتمكينهم ودمجهم الكامل في المجتمع، و يُجسد تكاملاً عربياً فريداً، وشراكة استراتيجية مع الأشقاء في دولة الإمارات.

وقال إننا نؤمن أن الإنسان هو جوهر التنمية وذوي القدرات و الهمم على رأس أولوياتنا الوطنية، وسنواصل توفير كل الإمكانات لتمكينهم في جميع المجالات.

وقال سعادة عبدالله الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، إن افتتاح أول حديقة ترفيهية مخصصة لأصحاب الهمم، وبتجهيزات تفاعلية متخصصة للمكفوفين، يعد خطوة نوعية نحو بيئة أكثر شمولاً وإنصافاً، وثمرة من ثمار الشراكة الأخوية بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية، ضمن مشروع 'جسورالأمل القابضة' ، الذي يجسد التزامنا المشترك بتمكين ذوي القدرات والهمم ودمجهم الكامل في المجتمع.

وأضاف أن المؤسسة حرصت على تُصميم الحديقة وفق أعلى المعايير العالمية، لتمنح الأطفال المكوفوفين فرصةً حقيقية للعب والتعلم بحرية وأمان، مؤكداً الاستمرار في تقديم مبادرات مستدامة تعزز جودة الحياة، وتفتح آفاق الأمل أمام هذه الفئة العزيزة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مؤسسة زايد العليا وزارة الشباب والرياضة جسور الأمل الحديقة الترفيهية للمكفوفين ذوي الهمم ذوي القدرات الخاصة أصحاب الهمم تمكين ذوي الهمم مصر الإمارات الدمج المجتمعي برايل ألعاب تفاعلية الخرائط الحسية التنمية المستدامة 15 مايو ADQ عبدالله الحميدان أشرف صبحي أنس البرغوثي جودة الحياة الحدائق النموذجية الشراكة الإماراتية المصرية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
توجيهات عاجلة من الأعلى للإعلام بشأن المحتوى المتعلق بأمراض الأورام

إعلان

إعلان

ماذا تمتلك إسرائيل في ترسانتها لاستهداف منشآت إيران النووية؟ وهل يكفي؟