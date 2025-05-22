رئيس مجلس الشيوخ ينعي شقيق الرئيس السابق عدلي منصور
06:00 م الخميس 22 مايو 2025
كتب- نشأت علي:
نعي المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، باسمه وباسم أعضاء المجلس، ببالغ الحزن والأسى، شقيق المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية السابق.
وقال المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق ، في نعيه :" نسأل المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان.
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