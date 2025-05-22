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التنسيق الحضاري: تدشين تطبيق "ذاكرة المدينة" الأحد المقبل بدار الأوبرا

04:22 م الخميس 22 مايو 2025

الجهاز القومي للتنسيق الحضاري

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كتب- محمد شاكر:

أعلن الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، برئاسة المهندس محمد أبو سعدة، عن تدشين التطبيق الإلكتروني "ذاكرة المدينة" على الهواتف الذكية، بحضور الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وذلك في السابعة مساء الأحد 25 مايو الجاري، على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.

يأتي "تطبيق ذاكرة المدينة" الذي يضم كل مشروعات سلسلة ذاكرة المدينة التي أطلقها التنسيق الحضاري بالتعاون بين الجهاز ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ويهدف إلى التسهيل على المستخدمين، وجعل سلسلة ذاكرة المدينة بمشروعاتها المختلفة والمتنوعة في يد الجميع من الشباب والنشء والمهتمين بالعمارة والتراث.

كما يأتي إطلاق التطبيق تأكيدًا على دور التنسيق الحضاري في مخاطبة كل أطياف المجتمع بكل الوسائل وتعبيرًا عن مواكبته لوسائل التطور الحديثة، وأن تكون رسالة التنسيق الحضاري في نشر الوعي بالتراث والتأكيد على أهميته والحفاظ عليه في يد الشباب والنشء باللغة التي يدركونها.

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الجهاز القومي للتنسيق الحضاري دار الأوبرا
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