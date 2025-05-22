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موعد ومكان تشييع جنازة شقيق الرئيس السابق عدلي منصور

04:01 م الخميس 22 مايو 2025

الرئيس السابق عدلي منصور

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كتب- محمد نصار:

تُقام صلاة الجنازة عادل منصور، شقيق المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية السابق، بعد صلاة العصر اليوم، من مسجد الشرطة بمدينة 6 أكتوبر، على أن يُشيَّع الجثمان إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة بطريق الواحات.

وتُوفي، اليوم، عادل منصور، شقيق المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية السابق ورئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، وذلك بعد صراع مع المرض.

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