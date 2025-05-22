وفاة شقيق الرئيس السابق عدلي منصور بعد صراع مع المرض

كتب- محمد نصار:

تُوفي اليوم الخميس عادل منصور، شقيق المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية السابق ورئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، وذلك بعد صراع مع المرض.

ومن المقرر أن تُقام صلاة الجنازة على الفقيد عقب صلاة العصر اليوم، من مسجد الشرطة بمدينة 6 أكتوبر، على أن يُشيَّع الجثمان إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة بطريق الواحات.

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