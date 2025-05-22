صور.. افتتاح معرض "سيراميكا ماركت & هوميكس" بمدينة نصر

كتب- محمد نصار:

افتتح الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، فعاليات الدورة السادسة عشر من معرض "سيراميكا ماركت & هوميكس" المتخصص في السيراميك والبورسلين والأدوات الصحية والأجهزة الكهربائية والمطابخ وكل ما يخص تجهيزات المنزل الحديث، والذي يُقام خلال الفترة من 22 لـ 25 مايو 2025، بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر.

وأكد محافظ القاهرة، حرص المحافظة على دعم المعارض، وتنظيم الأسواق لعرض منتجات الشركات المصرية، بهدف زيادة الاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الاستيراد وتوفير السلع بأسعار مناسبة، معبرًا عن اعتزازه بأن معظم المنتجات الموجودة بالمعرض مكونات وصناعة مصرية خالصة.

ويهدف المعرض إلى تنشيط حركة البيع والشراء، وخلق بيئة تنافسية بين الشركات والمصانع لتقديم أقوى العروض والخصومات لصالح المستهلك.

ويأتي المعرض هذا العام بمشاركة أكثر من 85 شركة مصرية في قطاعات السيراميك، البورسلين، الأدوات الصحية، المطابخ، الأبواب، الدريسنج، الإضاءات، الحلول الذكية، الشاتر، ومنتجات الـUPVC.

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