السيسي يعزي سلطان عُمان في وفاة والدة حرمه

كتب- محمد نصار:

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، والسيدة قرينته برقية تعزية إلى السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، سلطان عُمان، والسيدة حرمه.

وعبر الرئيس وقرينته، عن خالص مواساتهما لوفاة والدة حرم السلطان، داعين المولى عزّ وجلّ أن يشمل الفقيدة بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أسرتها الكريمة الصبر والسلوان.

اقرأ أيضًا:

بيان مهم من محافظة القاهرة بشأن تأثير زلزال كريت

قبل الافتتاح الرسمي.. أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير

إجراءات عاجلة من الهلال الأحمر وتعليمات مهمة للمواطنين بشأن زلزال اليوم

البحوث الفلكية: زلزال بقوة 6.24 على بعد 499 كيلومتر شمال مرسى مطروح