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السيسي يعزي سلطان عُمان في وفاة والدة حرمه

03:20 م الخميس 22 مايو 2025

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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كتب- محمد نصار:

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، والسيدة قرينته برقية تعزية إلى السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، سلطان عُمان، والسيدة حرمه.

وعبر الرئيس وقرينته، عن خالص مواساتهما لوفاة والدة حرم السلطان، داعين المولى عزّ وجلّ أن يشمل الفقيدة بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أسرتها الكريمة الصبر والسلوان.

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الرئيس عبد الفتاح السيسي سلطان عُمان السلطان هيثم بن طارق آل سعيد
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