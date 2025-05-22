السيسي يطالب شركة "شل" يتكثيف أنشطة البحث والاستكشاف

كتب- محمد نصار:

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، وائل صوان، الرئيس التنفيذي لشركة "شل" العالمية، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، وداليا الجابري، رئيس مجلس الادارة والمدير التنفيذي لشركة شل مصر.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بالتعاون القائم بين الشركة ومصر، مثنيًا على الدور الذي تقوم به الشركة بالشراكة مع قطاع البترول المصري.

من جانبه، وجه الرئيس التنفيذي للشركة الشكر، للرئيس على دعمه الدائم للتعاون بين الجانبين، مؤكدًا حرص شركة "شل" على الشراكة الاستراتيجية مع قطاع البترول والغاز المصري.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون القائم بين الجانبين، حيث أكد الرئيس، الجهود التي تقوم بها مصر لتطوير مناخ الاستثمار وتذليل أية عقبات تواجه المستثمرين، مشيرًا إلى حرص مصر على سداد مستحقات الشركات بما يعزز الثقة بين الجانبين، ومؤكدًا أهمية قيام شركة "شل" بتكثيف أنشطة الاستكشاف والتنمية بمناطق الامتياز التابعة لها، وذلك لزيادة معدلات الإنتاج بما يسهم في إطلاق الإمكانات الكاملة لقطاع البترول والغاز المصري، تحقيقًا للمنفعة المشتركة.

وذكر المتحدث الرسمي، أن الرئيس التنفيذي للشركة أكد من جانبه، حرص الشركة على الاستمرار في التعاون مع مصر، واستكشاف المزيد من الفرص في قطاع الطاقة المصري الواعد، بما يحقق المصلحة المشتركة للطرفين، مشيدًا بالدور الذي تقوم به الحكومة المصرية لتذليل العقبات في هذا الإطار.

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