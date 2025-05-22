الأعلى للإعلام: رفع الحجب عن الحسابات الإلكترونية لـ17 شركة وصيدلية

كتب- أحمد الجندي:

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، قرارًا برفع الحجب عن الحسابات الإلكترونية الخاصة بـ17 شركة وصيدلية من الشركات الكبرى العاملة في السوق المصري، وذلك بعد قيامها بتوفيق أوضاعها القانونية وفقًا لاشتراطات هيئة الدواء المصرية.

جاء القرار بناءً على توصية لجنة التظلمات برئاسة الدكتور سامي الشريف، وبعد مراجعة الموقف القانوني لتلك الحسابات، حيث تم مخاطبة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لاتخاذ ما يلزم نحو تنفيذ قرار رفع الحجب.

وكان المجلس قد اتخذ في وقت سابق قرارًا بحجب الحسابات الإلكترونية التابعة لتلك الكيانات، على خلفية شكاوى مقدمة من هيئة الدواء المصرية بشأن قيام بعض الصفحات بعرض أدوية ومستحضرات طبية دون الحصول على التراخيص اللازمة، بالمخالفة للضوابط المنظمة لنشر المحتوى الصحي والإعلاني.

وأكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، حرصه على تطبيق القانون وضمان التزام كافة الجهات بمعايير تنظيم المحتوى، مع تقديم الدعم الكامل للكيانات الملتزمة التي تقوم بتصحيح أوضاعها القانونية، بما يحقق التوازن بين حرية النشر والحفاظ على سلامة المواطن وحقوقه.

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