طلب إحاطة لمساواة موظفي الآثار بموظفي السياحة بعد دمج الوزارتين

كتب- نشأت علي:

تقدّم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير السياحة والآثار، بشأن الإجراءات المتخذة لتحقيق مبدأ المساواة بين جميع العاملين في وزارة السياحة والآثار بعد دمج وزارتي السياحة والآثار في وزارة واحدة.

وأشار النائب أشرف أمين، إلى الأضرار التي لحقت بموظفي وزارة الآثار عقب الدمج، موضحًا عدة نقاط رئيسية تتعلق بعدم المساواة في المرتبات وتطبيق اللوائح المالية، وأبرزها:

- الفجوة الكبيرة في المرتبات بين موظفي الآثار ونظرائهم في السياحة.

- تطبيق لائحة مالية خاصة بوزارة السياحة دون تعميمها على موظفي الآثار، رغم العمل في وزارة موحدة.

- اعتماد صندوق دعم السياحة والآثار بشكل رئيسي على عوائد أنشطة الآثار، إلا أن العاملين بالسياحة هم الأكثر استفادة من خدمات الصندوق.

- استمرار تطبيق الأجر المكمل على موظفي الآثار منذ 2017، في حين يتمتع موظفو السياحة بمميزات مالية مختلفة.

- تدني رواتب موظفي الآثار مقارنةً بزملائهم في السياحة، رغم العمل بكادر وظيفي موحد.

وطالب النائب، باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتوحيد اللوائح المالية وتطبيق مبدأ المساواة بين جميع العاملين دون تمييز، مؤكدًا أهمية معالجة هذا الوضع لتحقيق العدالة الوظيفية داخل الوزارة.

وأحال رئيس مجلس النواب طلب الإحاطة إلى لجنة السياحة والطيران والإعلام لمناقشته، مع استدعاء وزير السياحة والآثار للرد على الاستفسارات المتعلقة بالموضوع.

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