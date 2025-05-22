كتب- محمد سامي:

شهد اللواء مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والسيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، توقيع عقد اتفاق لإنتاج السماد العضوي من المخلفات النباتية والحيوانية بين الشركة العربية البريطانية للصناعات الديناميكية (إحدى شركات الهيئة) ومركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة.

حضر مراسم التوقيع اللواء مهندس عبد الرحمن عبد العظيم عثمان، مدير عام الهيئة العربية للتصنيع، ودكتور مهندس خالد شكري، مستشار رئيس مجلس إدارة الهيئة للصناعات الكيميائية، واللواء ياسر عطية، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية البريطانية، ودكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية.

وفي كلمته، أعرب اللواء مختار عبد اللطيف عن تقديره للتعاون المستمر مع وزارة الزراعة في مجالات التصنيع الزراعي والميكنة الحديثة وحماية البيئة، مؤكداً حرص الهيئة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن استغلال القدرات التصنيعية الوطنية وتعزيز شعار "صنع في مصر".

وأكد أهمية استثمار الموارد الطبيعية لتحقيق الاستدامة البيئية وخلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى المعيشة في المناطق الريفية، مشيراً إلى دور تكنولوجيا البيوجاز في إعادة استخدام المخلفات العضوية لإنتاج طاقة متجددة ومنتجات ذات قيمة اقتصادية.

من جانبه، شكر وزير الزراعة اللواء عبد اللطيف على التعاون المثمر بين الوزارة والهيئة، مؤكداً أن هذا التعاون ضروري للنهوض بالزراعة المصرية وتمكين الصناعة المحلية، مشددًا على دعم الوزارة ومركز البحوث الزراعية لتوسيع مشروعات التصنيع الزراعي وحماية البيئة.

كما وجه الوزير، بإزالة أي عقبات أمام الشراكة والبدء فوراً في تنفيذ الاتفاق، مشيرًا إلى أهمية التصنيع الزراعي في تحقيق قيمة مضافة للناتج القومي، وتوفير فرص عمل، وفتح آفاق تصديرية تسهم في جلب العملة الصعبة لمصر.

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