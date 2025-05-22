ممثل حزب الوفد يرفض تعديل قانون الانتخابات البرلمانية

كتب- نشأت علي:

أعرب النائب محمد عبد العليم داود، عضو مجلس النواب وممثل حزب الوفد، عن رفضه لمشروع القانون المقدم من الأغلبية بشأن تعديل قانون انتخاب مجلس النواب وتقسيم الدوائر.

وأكد "داود"، خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب أن النظام الأمثل هو الانتخاب بنظام الفردي، مشيرًا إلى أن الفئات الأخرى التي نص عليها الدستور يمكن تمثيلها عبر القوائم النسبية.

وأضاف أن الانتخابات السابقة أظهرت أن القوائم النسبية تمنح فرصاً أكبر للأحزاب، معبراً عن فخره بأن حزب الوفد حصل سابقاً على أعلى نسبة تمثيل عبر القائمة النسبية.

وفي رد على تعليق النائب إيهاب طماوي، وكيل اللجنة، الذي قال إن موقفه يعاكس ما أعلن عنه رئيس حزب الوفد، وأكد داود أن هذا رأيه الشخصي ولا يمكنه التخلي عن مبادئ حزبه.

من جانبه، تساءل المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، عن كيفية ضمان تمثيل الفئات التي أوجب الدستور تمثيلها، في ظل سيطرة مقدم القائمة على ترتيب المرشحين، مما قد يؤثر على الوفاء بالالتزامات الدستورية.

ورد "داود"، بتوضيح أن القوائم النسبية تحقق النسب الدستورية عبر إعداد الأحزاب للقوائم، مشيرًا إلى التجارب السابقة مع قوائم العمال والفلاحين، والتي واجهت تحديات في التمثيل البرلماني.

وخلال الاجتماع، شهد مقترح النائب داود حول اعتماد النظام الفردي في الانتخابات اعتراضات من نواب الأغلبية، مؤكدين تفضيلهم لنظام القوائم النسبية.

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