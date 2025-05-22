حركة تنقلات جديدة بقيادات شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء

كتب- محمد صلاح:

أصدر المهندس أحمد صدقي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، عددًا من قرارات النقل والتكليفات في صفوف قيادات الشركة.

وتضمنت الحركة ما يلي:

- نقل المهندس هاني جبريل خليل محمد، رئيس قطاع توزيع كهرباء أسوان، للعمل رئيسًا لقطاع التفتيش الفني ومراقبة الأداء.

- نقل المحاسب محمد صادق الأمير، رئيس قطاع الشؤون التجارية جنوب، للعمل رئيسًا لقطاع الشؤون التجارية شمال سوهاج.

- نقل المحاسب أحمد عبد الله محمد، رئيس قطاع الشؤون التجارية وسط قطاعي الأقصر وقنا، للعمل رئيسًا لقطاع الشؤون التجارية جنوب أسوان.

- نقل المحاسب وائل كمال محمد عبد الحميد، رئيس قطاع الشؤون التجارية شمال، للعمل رئيسًا لقطاع الشؤون التجارية وسط قطاعي الأقصر وقنا.

- تكليف المهندس محمد فوزي إبراهيم علي، رئيس قطاع التدريب بالمركز الرئيسي، بالإشراف على قطاع توزيع كهرباء أسوان بجانب عمله، ولحين شغل الوظيفة.

- نقل المحاسب محمود فتحي هاشم عبد الغني، مدير عام الشؤون التجارية شمال الأقصر، للعمل مديرًا عامًا للشؤون التجارية شمال سوهاج.

- نقل المحاسب عماد الدين نصحي، مدير عام الشؤون التجارية شمال سوهاج، للعمل مديرًا عامًا للشؤون التجارية جنوب سوهاج.

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