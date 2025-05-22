مشيرة خطاب تبحث مع محافظ الأقصر تعزيز ثقافة حقوق الإنسان

كتب- محمد نصار:

استقبل المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور محمد ممدوح، أمين اللجنة الاقتصادية، والوفد المرافق لهما من الأمانة الفنية للمجلس.

وخلال اللقاء، استُعرضت سبل تعزيز التعاون بين المجلس والمحافظة في مجالات نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان.

ورحب محافظ الأقصر بالوفد، معبرًا عن تقديره للجهود التي يقوم بها المجلس، ومؤكدًا حرص المحافظة على توسيع أوجه التعاون بما يعمل على تعزيز حقوق المواطن.

واستعرض المحافظ، أبرز الجهود التي تبذلها المحافظة في دعم حقوق الإنسان، لا سيما في مجالات الصحة، وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وتطوير البنية التحتية.

من جانبها، أشادت السفيرة مشيرة خطاب بالجهود التنموية والخدمية التي تقوم بها المحافظة من خلال مبادرات تهدف إلى تحسين جودة حياة المواطن، مؤكدة حرص المجلس على دعم هذه الجهود عبر تقديم حزم تدريبية متخصصة للفئات التي تتعامل بشكل مباشر مع السائحين الوافدين، بما يسهم في ترسيخ ثقافة احترام الآخر، وتعزيز الصورة الحضارية لمصر، والتوعية بحقوق الإنسان في القطاع السياحي.

وأشار الدكتور محمد ممدوح، إلى أهمية تعزيز البُعد الاقتصادي لحقوق الإنسان، من خلال دعم المبادرات التي تركز على تدريب وتأهيل الشباب ورفع قدراتهم التنافسية في سوق العمل، مؤكدًا أن التمكين الاقتصادي ركيزة أساسية لحماية الحقوق وتعزيز الاستقرار المجتمعي.

وشدد على ضرورة تعزيز التعاون مع منظمات المجتمع المدني والنقابات العمالية والكيانات الشبابية، باعتبارها شركاء فاعلين في تنفيذ البرامج التنموية ونشر الوعي بثقافة حقوق الإنسان.

وفي ختام اللقاء، عبّرت السفيرة مشيرة خطاب عن أهمية تخصيص مقر للمجلس بمحافظة الأقصر لتسهيل آليات التواصل مع المواطنين، حيث رحب المحافظ بالمقترح وأبدى موافقته المبدئية، واعدًا بدراسة خطوات التنفيذ بالتنسيق مع الجهات المعنية.

يأتي هذا اللقاء ضمن جدول أعمال وفد المجلس خلال زيارته لمحافظة الأقصر، والتي تتضمن أيضًا عدداً من اللقاءات والزيارات الميدانية للمؤسسات التعليمية والتنموية، بهدف رصد الجهود المبذولة على أرض الواقع وتعزيز التواصل مع المواطنين وأصحاب المصلحة.

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