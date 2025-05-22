"الوطنية للانتخابات" توافق على تعديل قوانين مجلسي النواب والشيوخ

كتب- نشأت علي:

أعلن المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، اليوم الخميس 22 مايو 2025، عن تلقيه ردًا من المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، يفيد بموافقة مجلس إدارة الهيئة، في جلسته المنعقدة بتاريخ 21 مايو 2025، بالإجماع على مشروعَي القانونين المقدمين من النائب عبدالهادي القصبي وعدد من أعضاء مجلس النواب.

يتضمن المشروع الأول تعديل أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، بينما يخص المشروع الثاني تعديل أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.

وتأتي موافقة الهيئة في إطار المادة (3) من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، التي تُلزم أخذ رأي الهيئة في مشروعات القوانين المتعلقة بإدارة الاستفتاءات والانتخابات النيابية.

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