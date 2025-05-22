وزير الإسكان يتابع تنفيذ المشروعات وتيسيرات سداد المديونيات

كتب- محمد عبدالناصر:

ترأس المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، لمتابعة سير العمل وموقف تنفيذ المشروعات التابعة للهيئة، وذلك بحضور أعضاء المجلس، ومشاركة عدد من الأعضاء عبر تقنية الفيديو كونفرانس، إلى جانب مسؤولي وزارة الإسكان.

وخلال الاجتماع، تم استعراض أداء الهيئة خلال الفترة من 1 يوليو 2024 وحتى 15 مايو 2025، في ضوء السياسات والآليات التي أقرها المجلس، والتي استهدفت تحريك الالتزامات المالية المستحقة على شركات التنمية والاستثمار السياحي، مع الاستفادة من التيسيرات الممنوحة بالإعفاء من 80% من غرامات التأخير عند السداد خلال فترة محددة، ما أسهم في تحقيق توازن مالي بين الإيرادات والفوائض، ودعم حركة التنمية السياحية.

كما ناقش المجلس تقرير متابعة تنفيذ المشروعات حتى مارس 2025، والذي شمل:

- 572 مشروعًا رئيسيًا

- 505 مشروعات تنمية محدودة

- 67 مشروعًا للتنمية المتكاملة تضم 1137 مشروعًا فرعيًا

وتطرق الاجتماع أيضًا إلى نتائج مبادرة تيسير سداد المديونيات التي استهدفت 209 شركات سياحية، إلى جانب جهود الهيئة في تحديث هيكلها التنظيمي، ومشروع إعداد اللائحة التنفيذية المنظمة لإدارة واستغلال الأراضي المخصصة للهيئة، في إطار تعزيز الحوكمة ودعم الاستثمار السياحي.

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