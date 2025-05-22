وزير الري يوجه بتسريع صرف التعويضات والتحول الرقمي الشامل

كتب- عمرو صالح:

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أهمية استمرار تقديم خدمات الهيئة المصرية العامة للمساحة بالشكل الذي يعكس مكانتها المتميزة في حفظ وإقرار الملكيات، ودعم مختلف جهات الدولة في تنفيذ خططها التنموية.

جاء ذلك خلال تقرير تلقاه الوزير من المهندسة هويدا النوبي، رئيس الهيئة، بشأن أنشطة الهيئة في مجالات الرفع المساحي وتقدير قيمة العقارات وإجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة.

وشدد الوزير على ضرورة الإسراع في صرف التعويضات للمواطنين ضمن المشروعات القومية، مؤكدًا أن التحول الرقمي وربط الهيئة بمؤسسات الدولة يمثلان محورًا رئيسيًا في تطوير الهيئة ضمن منظومة "الري 2.0"، مشيرًا إلى أهمية تطبيق حوكمة شاملة للأعمال ورقمنة الخدمات لتسهيل الإجراءات والوفاء بالالتزامات تجاه المشروعات الوطنية.

كما وجّه الدكتور سويلم، بضرورة تحديد أولويات إدخال البيانات التي تخدم أغلب المواطنين على المنظومات الرقمية، مع العمل على تحديثها باستمرار، لتعزيز كفاءة الخدمات المساحية وتحقيق استفادة مجتمعية أوسع.

وأكد الوزير، دعمه لتعزيز الاعتماد على التقنيات الحديثة في أعمال الرفع المساحي، ومعالجة تحديات نقص العمالة الفنية من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، ورفع كفاءة الكوادر البشرية، مع تطوير أداء مركز تدريب المساحة، وتفعيل برامج التدريب التحويلي لسد العجز في التخصصات الفنية المطلوبة.

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