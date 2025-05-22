

كتب- محمد فتحي:

قال المعهد القومي للبحوث الفلكية، إنه لم يرد له أي بلاغات بشأن وقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات، بعد الهزة الأرضية التي ضربت العديد من المحافظات قبل قليل.

وبحسب بيان للمعهد قبل قليل، فإن بيانات الهزة الأرضية كانت كالتالي:

- تاريخ الحدوث: 2025/05/22

- وقت الحدوث: 06:19:38 صباحا بالتوقيت المحلي.

- القوة: 6.24 درجة على مقياس ريختر.

- خط العرض: 35.70 شمالا.

- خط الطول: 25.96 شرقا.

- العمق: 68.91 كم.

وأعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت اليوم هزة أرضية في جزيرة كريت على بعد 499 كيلو متر من شمال مرسى مطروح.