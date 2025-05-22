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حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 22-5-2025

04:26 ص الخميس 22 مايو 2025

طقس ربيعي

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كتب- محمد فتحي:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 22-5-2025 على كافة مناطق محافظات الجمهورية.

وبحسب الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع أن يكون اليوم الخميس ربيعي مائل للحرارة نهارا على شمال البلاد حتي القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلا على أغلب الأنحاء.

ووفقا للهيئة، فإن نشاط الرياح على بعض المناطق اليوم الخميس، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة من جنوب سيناء والبحر الأحمر، واضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر.

طقس اليوم الخميس، يشهد شبورة مائية صباحا، تكون كثيفة أحيانا على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة، وفقا للهئية.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية درجات الحرارة على أغلب محافظات الجمهورية وهي كالآتي:

- القاهرة الصغرى 18 والعظمى 31 درجة.

- العاصمة الإدارية الصغرى 17 والعظمى 32 درجة.

- 6 أكتوبر الصغرى 17 والعظمى 32 درجة.

- دمياط الصغرى 18 والعظمى 26 درجة.

- بورسعيد الصغرى 20 والعظمى 26 درجة.

- الاسماعيلية الصغرى 20 والعظمى 33 درجة.

- السويس الصغرى 18 والعظمى 32 درجة.

- العريش الصغرى 18 والعظمى 29 درجة.

- رفح الصغرى 17 والعظمى 28 درجة.

- طابا الصغرى 20 والعظمى 31 درجة.

- شرم الشيخ الصغرى 26 والعظمى 37 درجة.

- الإسكندرية الصغرى 17 والعظمى 25 درجة.

- العلمين الصغرى 17 والعظمى 25 درجة.

- مطروح الصغرى 18 والعظمى 24 درجة.

- الغردقة الصغرى 24 والعظمى 34 درجة.

- مرسى علم الصغرى 26 والعظمى 36 درجة.

- الفيوم الصغرى 20 والعظمى 31 درجة.

- بني سويف الصغرى 20 والعظمى 32 درجة.

- المنيا الصغرى 21 والعظمى 32 درجة.

- أسيوط الصغرى 22 والعظمى 33 درجة.

- سوهاج الصغرى 24 والعظمى 36 درجة.

- قنا الصغرى 25 والعظمى 41 درجة.

- الأقصر الصغرى 26 والعظمى 43 درجة.

- أسوان الصغرى 28 والعظمى 43 درجة.

- الوادي الجديد الصغرى 25 والعظمى 40 درجة.

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