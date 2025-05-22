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مصدر: تعديلات الثانوية تمنح الوزير صلاحيات أوسع لإنشاء مسارات جديدة

07:00 ص الخميس 22 مايو 2025

وزارة التربية والتعليم

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كتب- أحمد الجندي:

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن التعديل الجديد الخاص بالتعليم الثانوي العام يمثل خطوة محورية نحو تطوير النظام التعليمي في مصر، بما يواكب التخصصات الحديثة ويلبي احتياجات سوق العمل المتغيرة.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن فلسفة التعديل تتركز على منح وزير التربية والتعليم مرونة أكبر في إجراء التعديلات المطلوبة على نظم الثانوية العامة، وإنشاء مسارات تعليمية جديدة، وذلك بعد الحصول على موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي والمجلس الأعلى للجامعات.

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