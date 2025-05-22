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وزير الصحة يبحث التعاون الطبي مع شركة GKSD القابضة للاستثمار

04:00 ص الخميس 22 مايو 2025

الدكتور خالد عبدالغفار

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القاهرة - أ ش أ

بحث الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان،هلال لقاءه اليوم الدكتور كمال الغريبي، رئيس شركة GKSD القابضة للاستثمار، ورئيس مجموعة مستشفيات سان دوناتو الإيطالية، مستجدات التعاون، وفرص الاستثمار في القطاع الصحي، على هامش فعاليات الدورة الـ 78 لجمعية الصحة العالمية بمدينة جنيف السويسرية.

‎وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور حسام عبدالغفار، أن اللقاء ناقش سبل التعاون في إنشاء مستشفى مجهز بأعلى مستوى من المعايير العالمية، وإنشاء جامعة طبية دولية لتطوير التعليم الطبي الجامعي والدراسات العليا، والاستثمار في التعليم والتدريب الطبي، وكذلك تدريب أطقم التمريض، والتعاون في برامج الزمالات الطبية في أوروبا، لتطوير استراتيجية التعليم الطبي المستمر، وإنشاء مراكز البحث والابتكار.

وأضاف عبدالغفار أن اللقاء بحث التعاون في البنية التحتية للرعاية الصحية ونقل التكنولوجيا، والتطبيب "عن بُعد" والسجلات الصحية الإلكترونية، وكذلك بحث التعاون المشترك حول الأمراض المعدية والأمراض غير المعدية.

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الدكتور خالد عبدالغفار مجلس الوزراء وزير الصحة مستشفيات سان دوناتو الإيطالية شركة GKSD القابضة للاستثمار
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