حدث منتصف الليل| أبرز قرارات الحكومة وكشف تجاري ضخم للذهب

كتب-عمرو صالح:

شهدت ليلة الأربعاء، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

مدبولي يكشف المخصصات المالية لقطاعات التنمية البشرية بالموازنة الجديدة

كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن المخصصات المالية لقطاعات التنمية البشرية في الموازنة الجديدة.

مدبولي: إعداد دراسة لتحويل مدارس التعليم الفني لتكنولوجية حديثة

كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أولى خطوات بدء مشروع تعليمي لتحويل مدارس التعليم الفني إلى تكنولوجية حديثة بالشراكة مع القطاع الخاص وذلك بهدف تلبية احتياجات سوق العمل وخلق فرص للشباب.

مدبولي: صندوق النقد الدولي لا يفرض شروطه على مصر

كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن ملامح الاتفاقيات التي تجريها الحكومة مع صندوق النقد الدولي.

رئيس الوزراء يعلن عن كشف تجاري ضخم للذهب

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن كشف تجاري جديد للذهب بمنجم أبو مروات بالصحراء الشرقية.

مدبولي: احتياطي الذهب بمنجم السكري يكفي 10 سنوات قادمة

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الزيارة التي قام بها لمنجم السكري قبل أيام، وضّحت حجم الاستثمارات في الذهب بالنسبة لمصر، مشيرا إلى أن هذا المنجم من أكبر 25 منجم على مستوى العالم.

"المؤتمر": تقسيم الدوائر الانتخابية يحقق عدالة التمثيل البرلماني

قال اللواء الدكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر، أستاذ العلوم السياسية، إن التعديلات التشريعية التي تم التقدم بها بشأن قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، خطوة هامة في إطار تحديث البنية القانونية التي تنظم العملية الانتخابية في مصر، بما يحقق مزيدا من الانضباط والشفافية

وزير الثقافة يبحث مع ولي عهد الفجيرة آليات التعاون الثقافي وصون التراث

أكد وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هَنو، عمق ومتانة العلاقات المصرية الإماراتية على المستويين الشعبي والرسمي، مشددًا على أهمية تعزيز الشراكات الثقافية باعتبارها جسرًا للتقارب وتبادل الخبرات، وبوابة لانفتاح المجتمعات على آفاق أرحب من الإبداع والمعرفة.

هيئة الدواء: تلقينا 12 ألف استفسار وشكوى منذ تفعيل منظومة الشكاوى

أعلنت هيئة الدواء المصرية، استقبالت ما يقرب من 12 ألف استفسار وشكوى منذ تفعيل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء وحتى نهاية مارس 2025، وقد تم توزيع هذه الاستفسارات والشكاوى على الإدارات المعنية داخل الهيئة والتعامل معها وفقاً لأعلى معايير الكفاءة والسرعة بنسبة إنجاز تقترب من 100%، يأتي ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على تحسين جودة الخدمات وتحقيق رضا المواطنين وتعزيز ثقتهم في المنظومة الدوائية.

إنشاء جامعات جديدة.. 9 قرارات مهمة للحكومة في اجتماعها الأسبوعي

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارت.