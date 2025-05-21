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قانون العمل| منح العامل حق الإجازة "العارضة والموالاة المدفوعة"

11:44 م الأربعاء 21 مايو 2025

قانون العمل الجديد

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كتب- محمد أبو بكر:

نصت المادة (128) من قانون العمل الجديد على حق العامل في الانقطاع عن العمل بسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة، بحد أقصى يومان في كل مرة، وتُحتسب هذه الإجازة العارضة من رصيد الإجازة السنوية المقررة للعامل.

كما يمنح القانون العامل الذي يحق له موارد إجازة طارئة، إجازة مدفوعة الأجر بيوم الموالاة، لا تُحتسب من رصيد إجازاته السنوية، وبحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة خدمته.

يأتي هذا التنظيم ضمن حقوق العامل لضمان تلبية ظروفه الطارئة دون التأثير على مستحقاته السنوية.

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قانون العمل الجديد حق العامل في الانقطاع عن العمل الإجازة العارضة الإجازة السنوية المقررة للعامل
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