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الجمعة.. قصور الثقافة تعرض "حيضان الدم" على مسرح طهطا

11:42 م الأربعاء 21 مايو 2025

قصر ثقافة طهطا

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كتب- محمد شاكر:

يشهد قصر ثقافة طهطا، في الثامنة مساء بعد غد الجمعة، العرض المسرحي "حيضان الدم"، ضمن عروض شرائح وقوميات الموسم المسرحي الذي تقدمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإقليم وسط الصعيد الثقافي، في إطار برامج وزارة الثقافة.

العرض لفرقة طهطا المسرحية، ويعرض بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، ويناقش قضية الثأر تلك الظاهرة المتجذرة في قرى صعيد مصر، وذلك من خلال سرد درامي مشوق، يتضمن دعوة لنبذ العنف واللجوء إلى حلول سلمية.

"حيضان الدم" تأليف محمد موسى، ديكور أيمن فرغلي، ألحان شريف صلاح، أشعار محمد عبد الرحيم، استعراضات خالد مصطفى، وإخراج محمود أبو زيادة.

من إنتاج الإدارة العامة للمسرح، برئاسة سمر الوزير، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، ويقدم حتى 29 مايو الحالي، بالتعاون مع إقليم وسط الصعيد الثقافي، بإدارة جمال عبد الناصر، وفرع ثفاقة سوهاج، بإدارة أحمد فتحي.

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قصر ثقافة طهطا العرض المسرحي حيضان الدم الهيئة العامة لقصور الثقافة وزارة الثقافة فرقة طهطا المسرحية
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