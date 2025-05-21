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وزير الزراعة: الفلاحين يوردون القمح طواعية ويتسلمون مستحقاتهم خلال 48 ساعة

10:54 م الأربعاء 21 مايو 2025

علاء فاروق وزير الزراعة

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كتبت -داليا الظنيني:

أعلن الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن نجاح الدولة في زراعة 3 ملايين و140 ألف فدان من القمح خلال الموسم الحالي.

وأشار إلى أن عمليات التوريد للمحصول تسير بشكل جيد، حيث تم حتى الآن توريد حوالي 2.8 مليون طن إلى مراكز التجميع والصوامع التابعة لوزارتي الزراعة والتموين.

وأكد خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "المشهد" على فضائية "TeN" مساء الأربعاء، أن سعر توريد القمح المحلي تم تحديده عند 2200 جنيه للطن، وهو أعلى سعر يتم الإعلان عنه في تاريخ الوزارة.

وأوضح أن هذه الخطوة تأتي بهدف تشجيع المزارعين وتحقيق قدر أكبر من الاكتفاء الذاتي من القمح المستخدم في إنتاج الخبز المدعم، وذلك بالتنسيق الكامل بين وزارتي التموين والزراعة.

وأضاف فاروق أن الحكومة تستهدف الوصول إلى نسبة اكتفاء ذاتي تصل إلى 60% من احتياجات القمح للخبز المدعم، مع التأكيد على أهمية تحقيق توازن في زراعة المحاصيل الاستراتيجية الأخرى مثل بنجر السكر ومراعاة الاستهلاك المائي خلال الموسم الزراعي.

وأشار إلى أن الدولة تقدم سعرًا للقمح المحلي يفوق السعر العالمي، وهو ما يعكس حرص الحكومة على دعم المزارعين وتوفير الخبز البلدي للمواطنين بأسعار مناسبة.

وفي سياق متصل، أوضح وزير الزراعة أن مصر تستورد سنويًا نحو 18 مليون طن من القمح لتلبية كافة الاحتياجات، بما في ذلك مستخلصات الدقيق، معربًا عن تطلعه إلى زيادة الإنتاج المحلي ليصل إلى 10 ملايين طن خلال الفترة المقبلة.

وشدد الدكتور علاء فاروق على أن عملية توريد القمح من المزارعين هي عملية طوعية وليست إلزامية، ولكنها تمثل واجبًا وطنيًا على كل مزارع للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي. وأكد على التزام الدولة بصرف مستحقات المزارعين المالية خلال فترة تتراوح بين 24 إلى 48 ساعة من تاريخ التوريد، وذلك حسب موعد استلام المحصول.

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