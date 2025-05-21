كتب-عمرو صالح:

شهدت مصر، الأربعاء، العديد من الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية المهمة، أبرزها تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي (جواً) المشروع الجديد لمدينة مستقبل مصر، كما قام بإزاحة الستار عن لوحة تذكارية إيذاناً بافتتاح المرحلة الأولى من مدينة مستقبل مصر الصناعية بمحور الشيخ زايد بمحافظة الجيزة.

ويستعرض "مصراوي" خلال السطور التالية أبرز الأحداث التي شهدتها البلاد خلال الـ8 ساعات الماضية:

الرئاسة: الرئيس السيسي يتفقد "جواً" المشروع الجديد لمدينة مستقبل مصر

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي (جوًا) المشروع الجديد لمدينة مستقبل مصر، كما قام بإزاحة الستار عن لوحة تذكارية إيذاناً بافتتاح المرحلة الأولى من مدينة مستقبل مصر الصناعية بمحور الشيخ زايد بمحافظة الجيزة.

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شيخ الأزهر يبحث مع ولي عهد الفجيرة تمكين الشباب العربي

استقبل فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الأربعاء، بالمشيخة الأزهر، الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة التابعة للإمارات العربية.

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أولياء أمور يشكون صعوبة امتحان الكيمياء "إنجليزي" ثانية ثانوي

اشتكى أولياء أمور طلاب بالصف الثاني الثانوي صعوبةَ امتحان مادة الكيمياء باللغة الإنجليزية، وعدم دقته في الترجمة؛ ما أثار جدلًا عبر منصات التواصل الاجتماعي وفي الأوساط التعليمية.

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ننشر النص الكامل لتوزيع الدوائر الانتخابية في جميع محافظات الجمهورية

ينشر مصراوي النص الكامل لمشروعي قانوني الانتخابات البرلمانية، التي أعدتها أحزاب مستقبل وطن، وتنسيقية الأحزاب والسياسيين، وحزب الشعب الجمهوري، وحزب حماة وطن.

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عودة البرودة وانخفاض درجات الحرارة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس خلال اليومين المقبلين تشهد انخفاضا في درجات الحرارة على مختلف الأماكن.

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غدًا.. "تشريعية النواب" تبدأ مناقشة "تقسيم الدوائر الانتخابية"

قال المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، إن النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب (من أحزاب مستقبل وطن، والشعب الجمهوري، وحماة وطن، وعدد من المستقلين من تنسيقية شباب الأحزاب) تقدموا اليوم الأربعاء، بمشروعَي قانونَين.

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500 دولار راتبا شهريا.. بيان من العمل بشأن فرص عمل في لبنان

أعلن محمد جبران، وزير العمل، اليوم الأربعاء، عن بدء الاختبارات للمتقدمين على فرص العمل التي أعلنت عنها الوزارة مؤخرًا بالتنسيق مع المكتب العمالي في بيروت، وذلك للعمل في دولة لبنان بمهنة عمال مخبوزات بشركة أفران لصناعة الخبز.

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وزير التموين: الاحتياطي الاستراتيجي للسلع الغذائية آمن ويكفي 6 أشهر

قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية في مصر آمن ويغطي احتياجات المواطنين لمدة تصل إلى 6 أشهر، في إطار جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز استدامة المخزون الاستراتيجي.

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السيسى: نستهدف إضافة 800 ألف فدان إلى الرقعة الزراعية بحلول سبتمبر المقبل

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن البنية التحتية الزراعية تتطلب تضافر جهود وزارات الزراعة والري والكهرباء والنقل، إلى جانب توفير التمويل اللازم لعملية التنفيذ.

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السيسي: الدلتا الجديدة توطن 2 مليون أسرة.. ونحتاج ميكنة زراعية بمليارات

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن مشروع الدلتا الجديدة يمتد على مساحة تتراوح بين 2 و2.5 مليون فدان، مؤكدًا أن هذه المساحة ستوفر فرصًا لتوطين نحو مليوني أسرة، وهو ما يعادل عدد سكان 3 محافظات، مشددًا على أن الحكومة تعمل على تخطيط متكامل لهذه المناطق لتصبح مراكز عمرانية متكاملة.

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"هخاطب الدولة للسيطرة".. السيسي للصيادين: تعاونوا معنا لزيادة الإنتاج

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الثروة السمكية ليست في بحيرة ناصر والبردويل فقط.

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