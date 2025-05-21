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مدبولي يكشف المخصصات المالية لقطاعات التنمية البشرية بالموازنة الجديدة

09:46 م الأربعاء 21 مايو 2025

الدكتور مصطفي مدبولي

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كتب-عمرو صالح:

كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن المخصصات المالية لقطاعات التنمية البشرية في الموازنة الجديدة.

وقال مدبولي، إنه تم تخصيص 700 مليار جنيه في الموازنة الجديدة لقطاعات التنمية البشرية، وعلى رأسها التعليم والصحة موضحا أنه سيتم الزيادة بنسبة 56%، وذلك مقارنة بـ 447 مليار فقط لهذا العام.

وأشار مدبولي إلى أن مجلس الشيوخ، وافق على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، التي قدمتها الحكومة لعام 2025/ 2026، و الموازنة الجديدة للدولة، إذ أنها تعد بداية للتعافي من الأزمة الاقتصادية التي ألمت بها على مدار العامين الماضيين، وستزيد الاستثمارات الكلية في الخطة لـ3.5 تريليون جنيه بالمقارنة بـ2.6 تريليون في السنة الماضية.

وأضاف مدبولي "على مدار الشهرين الماضيين كانت مواردنا من العملة الأجنبية قادرة على تغطي استخدامات مصر بالكامل بما فيها الاستخدامات البترولية البالغة 2 مليار دولار شهريا، متابعًا: الإصلاحات الاقتصادية بدأت تؤتي ثمارها، خاصة في أرقام البطالة والتضخم ونسب النمو".

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مصطفى مدبولي مجلس الوزراء المخصصات المالية لقطاعات التنمية البشرية التعليم والصحة مجلس الشيوخ
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