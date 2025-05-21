أحمد موسى يكشف عدد الشركات المشاركة في مشروع "مستقبل مصر"

كتبت -داليا الظنيني:

أكد الإعلامي أحمد موسى، قوة موارد مصر من العملة الصعبة، مستندًا إلى تصريحات محافظ البنك المركزي حسن عبدالله التي تؤكد قدرة البلاد على تلبية كافة احتياجاتها.

وخلال تقديمه لبرنامج "على مسئوليتي"، نقل موسى عن العقيد دكتور بهاء الغانم، خلال فعاليات موسم حصاد القمح، إشارة إلى مشاركة ألف شركة مدنية في تنفيذ مشروع "مستقبل مصر". وعلق موسى على هذا التوسع قائلاً: "في 2017 لم يكن لدينا مستقبل مصر، واليوم نعيش في 14% منه."

وأوضح موسى أن جهاز "مستقبل مصر" يركز على تحقيق التنمية الشاملة من خلال العمل في عدة قطاعات حيوية تشمل الزراعة، والصناعة، والنقل، وتكنولوجيا المعلومات، والعقارات، والرقمنة، والتصنيع الزراعي، والثروة الحيوانية والسمكية، والتنمية العمرانية، بالإضافة إلى إعادة استغلال الأصول.

وأشار إلى أن المشروع يتبنى خطة النمو غير المتوازن بهدف زيادة الإنفاق والاستثمار في قطاعات استراتيجية مثل الزراعة، نظرًا لارتباطها الوثيق بقطاعات أخرى. ووجه موسى دعوة للمستثمرين قائلًا: "تفضلوا الباب مفتوح أمام الجميع للاستثمار في مشروع جهاز مستقبل مصر."

وأكد موسى على الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة، مشيرًا إلى تكليف الرئيس السيسي للعقيد دكتور بهاء الغانم بإدخال 800 ألف فدان للزراعة بحلول شهر سبتمبر القادم، على أن تبدأ عملية الزراعة الفعلية في هذه المساحة اعتبارًا من أكتوبر. كما لفت إلى متابعة الرئيس السيسي المباشرة لتنفيذ المشروعات من خلال الجولات التفقدية جوًا.

وفي سياق متصل، أشار موسى إلى إعلان رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة عن انتهاء طريق سيوة الكفرة بطول 200 كيلومتر، مؤكدًا على دور الهيئة الهندسية والشعب المصري في تعمير البلاد وتنفيذ المشروعات.

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