مدبولي: إعداد دراسة لتحويل مدارس التعليم الفني لتكنولوجية حديثة

كتب-عمرو صالح:

كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أولى خطوات بدء مشروع تعليمي لتحويل مدارس التعليم الفني إلى تكنولوجية حديثة بالشراكة مع القطاع الخاص وذلك بهدف تلبية احتياجات سوق العمل وخلق فرص للشباب.

وقال مدبولي:"كلفت وزير التربية والتعليم لعمل دراسة لتحويل مدارس التعليم الفني إلى مدارس تكنولوجية حديثة، لمواكبة احتياجات سوق العمل، وهناك دراسة لإعادة هيكلة كل هذه المدارس، وإعادة تطويرها بالشراكة مع القطاع الخاص".

وتابع: سيكون هناك تصور شامل لإعادة استغلال هذه المدارس ليكون لخريجيها فرص في سوق العمل.

وأشار مدبولي إلى أن هناك مبادرات وبرامج في مجال التكنولوجيا للدخول في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

جاء ذلك خلال كلمته بمؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة.

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