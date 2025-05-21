إعلان

مدبولي: إعداد دراسة لتحويل مدارس التعليم الفني لتكنولوجية حديثة

09:38 م الأربعاء 21 مايو 2025

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب-عمرو صالح:

كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أولى خطوات بدء مشروع تعليمي لتحويل مدارس التعليم الفني إلى تكنولوجية حديثة بالشراكة مع القطاع الخاص وذلك بهدف تلبية احتياجات سوق العمل وخلق فرص للشباب.

وقال مدبولي:"كلفت وزير التربية والتعليم لعمل دراسة لتحويل مدارس التعليم الفني إلى مدارس تكنولوجية حديثة، لمواكبة احتياجات سوق العمل، وهناك دراسة لإعادة هيكلة كل هذه المدارس، وإعادة تطويرها بالشراكة مع القطاع الخاص".

وتابع: سيكون هناك تصور شامل لإعادة استغلال هذه المدارس ليكون لخريجيها فرص في سوق العمل.

وأشار مدبولي إلى أن هناك مبادرات وبرامج في مجال التكنولوجيا للدخول في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

جاء ذلك خلال كلمته بمؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة.

اقرأ أيضًا:

تغيير في القوائم والفردي.. ملامح تعديلات قانون انتخابات "النواب والشيوخ"

السيسي لكامل الوزير: إزاي مفيش مصنع لإنتاج لبن الأطفال؟!

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء تحويل مدارس التعليم الفني إلى تكنولوجية وزير التربية والتعليم القطاع الخاص
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

بالفيديو.. لحظة إطلاق الاحتلال النار على الوفد الدبلوماسي في جنين
30 ألف جنيه فردي و306 آلاف قائمة.. شروط الترشح لـ"النواب والشيوخ"
ننشر كراسة شروط سكن لكل المصريين 7
لحظات رعب داخل أسانسير الموت.. ناجٍ من حادث مصعد المستشفى الجامعي بالمنوفية يروي التفاصيل
تغيير في القوائم والفردي.. ملامح تعديلات قانون انتخابات "النواب والشيوخ"
رابط التقديم في وظائف المدارس المصرية - اليابانية 2025
من 15 إلى 45 يومًا.. اعرف حقك في الإجازة السنوية بقانون العمل الجديد
بدء حجز سكن لكل المصريين 7.. كراسة الشروط إلكترونيا والمقدم في البريد