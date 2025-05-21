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مدبولي: صندوق النقد الدولي لا يفرض شروطه على مصر

08:54 م الأربعاء 21 مايو 2025

الدكتور مصطفى مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي

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كتب-عمرو صالح:

كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن ملامح الاتفاقيات التي تجريها الحكومة مع صندوق النقد الدولي.

وقال مدبولي إن صندوق النقد الدولي لا يضع شروط على مصر، ولا يفرض علينا شيء ووجود الصندوق هو شهادة ثقة فى الاقتصاد المصري.

وتابع:"الإصلاح الاقتصادي كنا هنعمله، سواء مع صندوق النقد أو بدونه، ومحدش بيفرض علينا حاجة"

وأشار مدبولي إلى أن البنك الأوروبي أكد أن نسبة النمو للاقتصاد المصري ستتجاوز الـ 4.2% العام المقبل، وجميع المؤشرات الاقتصادية إيجابية لافتا إلى أن موارد العملة الأجنبية قادرة تغطي استخدامات مصر بالكامل بما فيهم الاحتياجات البترولية.

جاء ذلك خلال كلمته بمؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة.

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