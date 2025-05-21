مدبولي يكشف عن آخر التطورات المتعلقة بمعدلات نمو الاقتصاد

كتب-عمرو صالح:

كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن آخر المستجدات المتعلقة بمعدلات نمو الاقتصاد القومي.

وقال مدبولس خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، الأربعاء، إن البنك الأوروبى أكد أن نسبة النمو للاقتصاد المصرى ستتجاوز الـ 4.2% العام المقبل، وجميع المؤشرات الاقتصادية إيجابية.

وأشار إلى أن الدولة تعمل كما قال الرئيس على رفع كفاءة استغلال كل شبر من الأراضي المتاحة، خاصة فى المحافظات التى كانت تعانى من ضعف فى الخدمات والاستثمارات، ولذا فستعمل الحكومة بكل أجهزتها والجهات المعنية على تكثيف ومضاعفة جهودها؛ من أجل تحقيق التنمية فى كل مناطق الجمهورية.

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