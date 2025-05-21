مدبولي: احتياطي الذهب بمنجم السكري يكفي 10 سنوات قادمة

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الزيارة التي قام بها لمنجم السكري قبل أيام، وضّحت حجم الاستثمارات في الذهب بالنسبة لمصر، مشيرا إلى أن هذا المنجم من أكبر 25 منجم على مستوى العالم.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، الأربعاء، أن منجم الذهب يحتوي على احتياطي من الذهب يصل لعشر سنين من الذهب، لافتا إلى أن حجم الإنتاج في الـ 8 سنين أضعاف ما تم إنتاجه في الـ 15 سنة الماضية.

وقال رئيس الوزراء:"احنا كدولة مش هينفع نتدخل في عملية التنقيب عن الذهب، والشركة التي تعمل في المنجم حاليا أنفقت أكتر من 2 مليار دولار علشان توصل لحجم الإناتج الموجود النهاردة".