فرص عمل في الأردن.. الشروط ورابط التقديم

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت وزارة العمل، اليوم الأربعاء 21 مايو 2026، عن فتح باب التقديم لفرص عمل جديدة في الأردن في قطاع تصريح العمل الحر.

وأوضحت الوزارة، أن فرص عمل الأردن تأتي في عدد من المهن تشمل: عامل مياومة بمشروعات إسكانية، عامل مياومة إنشاءات، عامل مياومة تحميل وتنزيل، وعامل مياومة زراعي.

رابط التقديم على فرص عمل الأردن

دعت الوزارة الراغبين إلى الدخول على الرابط التالي، من هنا https://egyemp.labour.gov.eg/ وتقديم البيانات المطلوبة، مع العلم أن التقديم متاح لمدة 5 أيام فقط من تاريخ الإعلان.

وتأتي هذه الفرص في إطار توجيهات وزير العمل السيد محمد جبران، الذي شدد على ضرورة توفير فرص عمل بالخارج من خلال التنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، والإدارة العامة للتشغيل، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج.

الشروط المطلوبة لوظائف الأردن

أوضحت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، أن الشروط المطلوبة للمتقدمين تشمل أن يكون السن بين 20 و50 عامًا، وأن يكون المتقدم لائقًا صحيًا وبدنيًا، ويمتلك خبرة مناسبة في مجال العمل المطلوب.

كما يجب أن يكون خاليًا من فيروس سي، وألا يكون قد تم تسفيره من الأردن خلال الخمس سنوات الماضية، وألا يكون قد غادر المملكة في الفترة من 31 مايو 2020 حتى 31 مايو 2021.

وأشارت هبة أحمد إلى أن المتقدمين مطالبون بتحمل رسوم تصريح العمل الحر التي تبلغ 800 دينار أردني، بالإضافة إلى 100 دينار لصالح الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، و85 دينار رسوم الفحص الطبي، و250 دولارًا تُدفع عند دخول الأردن، فضلاً عن اشتراك الضمان الاجتماعي الذي يبلغ 400 دينار يدفعه العامل.

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