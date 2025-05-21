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ننشر النص الكامل لتوزيع الدوائر الانتخابية في جميع محافظات الجمهورية

03:01 م الأربعاء 21 مايو 2025

مجلس النواب

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كتب- نشأت علي:

ينشر مصراوي النص الكامل لمشروعي قانوني الانتخابات البرلمانية، التي أعدتها أحزاب مستقبل وطن، وتنسيقية الأحزاب والسياسيين، وحزب الشعب الجمهوري، وحزب حماة وطن.

وقال زعيم الأغلبية البرلمانية عبدالهادي القصبي، إن التعديلات تراعي التجاوز الجغرافي بين المحافظات في كل دائرة من الدوائر الانتخابية المخصصة للانتخاب بنظام القائمة، وفقا لأحدث الإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات لعام ٢٠٢٥، حيث تم إعادة توزيع المقاعد على جميع دوائر الانتخاب بنظام القائمة بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي ونسب الانحراف المقبولة، مشيراً أنه تم توزيع تقسيم الدوائر المغلقة المطلقة في (٤) دوائر انتخابية بواقع (٤٠) مقعد بدائرتين و(١٠٢) مقعد بدائرتين أخرتين، بإجمالي (٢٨٤) مقعد لنظام القوائم، أما بالنسبة لمجلس الشيوخ فتم إعادة توزيع مقاعد القوائم على أربع دوائر بواقع (١٣) مقعد لدائرتين و(٣٧) مقعد للدائرتين الأخرتين بإجمالي (١٠٠) مقعد لنظام القوائم.

وجاء نص القانون على النحو التالي:

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قانون الانتخابات البرلمانية الدوائر الانتخابية حزب مستقبل وطن
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