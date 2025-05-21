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عودة البرودة وانخفاض درجات الحرارة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس

02:58 م الأربعاء 21 مايو 2025
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كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس خلال اليومين المقبلين تشهد انخفاضا في درجات الحرارة على مختلف الأماكن.

وأضافت غانم، أن الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة يعود إلى تأثر البلاد بكتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا، مرورًا بطبقات الجو العليا، إلى جانب امتداد منخفض جوي، وهي عوامل ساعدت على عودة درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية.

وأضافت أن القاهرة الكبرى تسجل درجات حرارة تتراوح بين 30 و31 درجة مئوية.

وتابعت: الأجواء ربيعية خلال الفترة الحالية خاصة على شمال البلاد.

وأكدت أنه من المتوقع نشاط رياح على أغلب الأنحاء، واضطراب في حركة الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر حيث متوقع ارتفاع الأمواج من ٣.٥: ٢.٥ متر.

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