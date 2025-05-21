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غدًا.. "تشريعية النواب" تبدأ مناقشة "تقسيم الدوائر الانتخابية"

02:54 م الأربعاء 21 مايو 2025

مجلس النواب

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غدًا.. "تشريعية النواب" تبدأ مناقشة "تقسيم الدوائر الانتخابية"

كتب- نشأت علي:

قال المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، إن النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب (من أحزاب مستقبل وطن، والشعب الجمهوري، وحماة وطن، وعدد من المستقلين من تنسيقية شباب الأحزاب) تقدموا اليوم الأربعاء، بمشروعَي قانونَين.

وأضاف مناع أن مشروع القانون الأول يتعلق بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠، والثاني بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤، والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.

وأشار أمين عام مجلس النواب أنه بعد العرض على المستشار الدكتور رئيس المجلس، وجَّه بإحالة مشروع قانون تعديل قانون مجلس الشيوخ، إلى مجلس الشيوخ؛ لإبداء رأيه فيه، وإحالة مشروع قانون تعديل قانونَي مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب؛ لعقد اجتماع باكر غدًا الخميس الساعة الحادية عشرة صباحًا، لدراسته.

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مجلس النواب تقسيم الدوائر الانتخابية المستشار أحمد مناع
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