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إعادة توزيع مقاعد القائمة.. القصبي يكشف تفاصيل قانوني تقسيم الدوائر و"الشيوخ"

02:33 م الأربعاء 21 مايو 2025

الدكتور عبد الهادى القصبي

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كتب- محمد سامي:

قال النائب الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إنه تقدم، اليوم الأربعاء، بمشروعَي قانونين؛ الأول بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.

وأضاف القصبي أن مشروع القانون الثاني يتعلق بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠، ووقَّع على مشرعَي القانونين أكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب، من أحزاب (مستقبل وطن، والشعب الجمهوري، وحماة وطن، ومستقلين من تنسيقية شباب الأحزاب).

وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن أن التعديلات تراعي التجاوز الجغرافي بين المحافظات في كل دائرة من الدوائر الانتخابية المخصصة للانتخاب بنظام القائمة، وفقًا لأحدث الإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات لعام ٢٠٢٥؛ حيث تمت إعادة توزيع المقاعد على جميع دوائر الانتخاب بنظام القائمة، بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي ونسب الانحراف المقبولة.

وأشار القصبي أنه تم توزيع تقسيم الدوائر المغلقة المطلقة في (٤) دوائر انتخابية بواقع (٤٠) مقعدًا بدائرتين، و(١٠٢) مقعد بدائرتَين أُخريين، بإجمالي (٢٨٤) مقعدًا لنظام القوائم، أما بالنسبة إلى مجلس الشيوخ فتم إعادة توزيع مقاعد القوائم على أربع دوائر بواقع (١٣) مقعدًا لدائرتَين و(٣٧) مقعدًا للدائرتَين الأخريين بإجمالي (١٠٠) مقعد لنظام القوائم.

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الدكتور عبد الهادي القصبي إعادة توزيع مقاعد القائمة تقسيم الدوائر مجلس الشيوخ
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