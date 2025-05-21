500 دولار راتبا شهريا.. بيان من العمل بشأن فرص عمل في لبنان

كتب- محمد أبو بكر:

أعلن محمد جبران، وزير العمل، اليوم الأربعاء، عن بدء الاختبارات للمتقدمين على فرص العمل التي أعلنت عنها الوزارة مؤخرًا بالتنسيق مع المكتب العمالي في بيروت، وذلك للعمل في دولة لبنان بمهنة عمال مخبوزات بشركة أفران لصناعة الخبز.

وبحسب بيان، أوضح "جبران"، أن هذه الاختبارات تمثل دليلاً على مصداقية فرص العمل التي تُعلن عنها الوزارة بالتنسيق مع مكاتب التمثيل العمالي التابعة لها في عدد من البلدان العربية والأوروبية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

500 دولارًا راتبًا شهريًا

من جانبها، أكدت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، أن اختبارات اليوم تتم بمشاركة مسؤول عن الشركة عن طريق "الفيديو كونفرانس"، مشيرة إلى أن مميزات هذه الفرص الجديدة تشمل راتبًا شهريًا يبلغ 500 دولارًا، إضافة إلى توفير وثيقة تأمين وسكن مناسب للعمال.

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