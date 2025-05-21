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قانون العمل الجديد.. صاحب العمل يحق له استرداد أجر الإجازة في هذه الحالة

02:00 م الأربعاء 21 مايو 2025

قانون العمل الجديد

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كتب- محمد أبو بكر:

نصت المادة (127) من قانون العمل الجديد على حق صاحب العمل في حرمان العامل من أجر إجازته، أو استرداد الأجر المدفوع، إذا ثبت اشتغال العامل خلال مدة الإجازة لدى جهة أخرى.

وأكد قانون العمل الجديد، أن هذا الإجراء يتم دون المساس بأي عقوبات تأديبية أخرى قد تُفرض على العامل المخالف.

ويأتي هذا النص في إطار تنظيم حقوق وواجبات العاملين وأصحاب العمل، وتعزيز الالتزام بقوانين العمل لضمان سير العمل بشكل منتظم ومنع استغلال الإجازات في أعمال غير مصرح بها.

وحدد قانون العمل الجديد، في إطار تنظيم العلاقة بين أصحاب الأعمال والعاملين، في مادته رقم (125) الضوابط الخاصة بالإجازة السنوية، حيث نص على أن صاحب العمل هو من يحدد مواعيد الإجازة السنوية للعامل، وفقًا لظروف ومقتضيات العمل، ولا يجوز قطع الإجازة إلا لأسباب قوية تتعلق بمصلحة العمل.

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