كتب- محمد أبو بكر:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن البنية التحتية الزراعية تتطلب تضافر جهود وزارات الزراعة والري والكهرباء والنقل، إلى جانب توفير التمويل اللازم لعملية التنفيذ.

وأضاف خلال افتتاح المرحلة الأولى من مشروع جهاز مستقبل مصر للتنمية الصناعية، والتي أُقيمت في منطقة الضبعة بمحافظة مطروح، أنه من المستهدف إدخال 800 ألف فدان إلى الرقعة الزراعية بحلول شهر سبتمبر المقبل.

وأشار إلى أن ذلك يتطلب عملاً ميدانيًا مشتركًا بين مختلف الوزارات والمؤسسات، بما في ذلك مشاركة القطاع الخاص، على أن تنتهي أعمال البنية الأساسية لهذه الأراضي في يونيو المقبل لتكون صالحة للزراعة.

وأوضح الرئيس السيسي، أن تكلفة تجهيز الفدان الواحد بالبنية الأساسية اللازمة للزراعة تتراوح بين 200 إلى 300 ألف جنيه، وهو ما يستدعي جهودًا ضخمة تقوم بها الدولة لتوفير هذه البنية التحتية.

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