"هخاطب الدولة للسيطرة".. السيسي للصيادين: تعاونوا معنا لزيادة الإنتاج

كتب- محمد أبوبكر:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الثروة السمكية ليست في بحيرة ناصر والبردويل فقط.

جاء ذلك على هامش افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي للمرحلة الأولى من مشروع مدينة مستقبل مصر الصناعية.

وأضاف الرئيس: بقول الكلام دا علشان كل الناس اللي شغالة في الأماكن دي والمحافظات اللي وقعت فيها البحيرات دي تنتبه لدا.

وأضاف السيسي: احنا عندنا شواطئ ممتدة كبيرة أوي وحوالي 14 بحيرة، والبحيرات دي ثروة محتملة مش للدولة بس بل للعاملين في المجال ولكن العامل في المجال في بحيرة ناصر طول ما احنا مش بنستخدم طرق صيد جيدة وبنستخدم أساليب علمية في تنمية الثروة بتاعتنا هيفضل أنت كصياد دخلك محدود، وبقولك كدا علشان تتعاون معايا وتعرف إن اللي بعمله معاك مش هدفه إني أخسرك، بس أنت محتاج تصبر معايا سنة او إثنين، لأن في البحيرات دي في نظام بيئي لازم نحافظ عليه، علشان إنتاجها بدل ما ييكون 20 و30 يكون 60 و 80 هي هي البحيرة تنتج دا ؟ أيوة، وكانت بتنتج قبل كدا، ولكن لما فقدنا السيطرة وبقى فيه عمل عشوائي في هذه البحيرات، تراجع إنتاجها وبالتالي أرباحنا والإنتاج في الأسواق.

وأوضح: اتعاونوا معانا كصيادين وكمواطنين وكمسئولين، مش بس بحيرة البردويل، بل بحيرة المنزلة الناحية التانية في بورسعيد ودمياط والدقهلية، و3 محافظات، وبردوا فيها 200 ألف فدان، واحنا عملنا في المحافظات دي تكريك، وشيلنا مخلفات وشغل خلال الــ7 سنين اللي فاتوا، وبحيرة المنزلة فيها حوالي 250 أو 225 ألف فدان أيضًا، وكانت كلها مخلفات وشيلناها علشان نغير البيئة بتاعتها.

وتابع: لو أنتم كصيادين وجمعيات متعاونتوش معانا إنتاجها هيفضل محدود وبالتالي دخلكم ودخل الصيادين هيفضل محدود، وفيه فرق بين إني أطلع في الرحلة بتاعتي أو "السرحة" بتاعتي 10 كيلو ولا 20 كيلو ولا 30 كيلو ولا 100 كيلو؟

وأكمل: طب دا هيتم إزاي؟.. هتيجي تلاقيني بقولكم في البردويل والمنزلة وحتى بحيرة ناصر في وقت معين هنمنع الصيد فيه، طب بمنع الصيد ليه؟.. علشان أدي الفرصة للبيئة البيولوجية بتاعة البحيرات دي إنها تنمو ودي بتاخد فترة مش سنة بل اثنين علشان نصل بإنتاجنا لأكبر حد.

وتابع الرئيس: طب وأنا بعمل دا، ألاقي حد عند بحيرة البردويل جاي من حتة تانية ياخد الزريعة اللي داخلة اللي هتبقى سمك إنتاجه كبير عند بحيرة المنزلة وأضيعه؟ ولا أسيب الفرصة لينا علشان نعيش؟.. طب مين المسئول عن دا.. أنا مش هخاطب ضماير الناس، أنا هخاطب ضماير الناس والمسؤولين في الحكومة وأجهزة الدولة للسيطرة، وبقول للناس الموجودة اللي بيسمعوني إننا مش جايين أبدًا غير علشان نزود الإنتاج ونحسنه ونحسن حياتكم، وأرجوا تصدقونا وتثقوا فينا إننا جايين نعمل كدا معاكم في كل البحيرات، مش بس المنزلة والبردويل والتمساح والبرلس وكينج مريوط.

وأكمل: ساعدونا، أنتوا بتاخدوا الحد الأدنى من الإنتاج لو جيتوا معانا هتاخدوا حجم أكبر من كدا بفضل الله.