توظيف الشعر في التصميمات الإبداعية.. بالعدد الجديد من "مصر المحروسة"

كتب- محمد شاكر:

صدر العدد الأسبوعي الجديد رقم 280 من مجلة "مصر المحروسة" الإلكترونية، وهي مجلة ثقافية تعني بالآداب والفنون، تصدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة وترأس تحريرها د. هويدا صالح.

يتضمن العدد مجموعة من الموضوعات الثقافية المتنوعة، المقدمة بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة، والإدارة المركزية للوسائط التكنولوجية برئاسة د. إسلام زكي.

وفي مقال رئيس التحرير تكتب الدكتورة هويدا صالح عن "توظيف ثقافة الشعر في التصميمات الإبداعية البصرية"، حيث تحاول مقاربة و تحليل الشعر لا بوصفه أدبا فقط، بل كوسيلة ثقافية للإدراك والتعبير، والكشف عن الإمكانيات التي يتيحها لإثراء التفكير في الإبداع التصميمي المرتكز على الإنسان. في زمن يعتمد فيه الابتكار بشكل متزايد على الأساليب متعددة التخصصات، ويفيد من الروافد الإبداعية والمعرفية المختلفة يفتح تلاقي ثقافة الشعر والتصميم الإبداعي مجالا خصبا للاستكشاف، فالشعر بجذوره في التعبير الرمزي والإيقاع والاستعارة، يقدم أدوات ومنظورات يمكنها أن تتحدى التفكير التقليدي في التصميم، بل في الإبداع البصري بصفة عامة وليس التصميم فقط.

وفي باب "كتاب مصر المحروسة" تقدم سماح ممدوح حسن عدة نصائح علمية لكيفية تعمل من المنزل بدون الشعور بالاكتئاب، فبعد انتشار العمل من المنزل، بدأت تظهر آثاره النفسية على كثير من الموظفين، خصوصا الشعور بالوحدة والعزلة، وبينما قد يبدو العمل من البيت حلما في البداية، إلا أنه قد يتحول إلى عبء نفسي إذا لم يدار بشكل صحيح. لذا تقدم مجموعة من النصائح العملية لتجنب الاكتئاب الناتج عن العمل من المنزل، واستعادة التوازن النفسي والاجتماعي.

وفي باب "ملفات وقضايا" يقدم مصطفى علي عمار تحقيقا بعنوان "سيدات عربيات ملهمات.. نساء غيرن مجتمعاتهن بطرق مبتكرة"، حيث تلعب المرأة العربية، بتمكينها وتفانيها، دورا حاسما في تغيير المجتمعات العربية، وتثبت أن القوة والابتكار يمكن أن يغيرا مجرى التاريخ. في ظل التحديات والصعوبات، استطاعت النساء العربيات أن يخرجن من دائرة التقليد والتحديات الاجتماعية، لتعزيز التغيير الإيجابي في مجتمعاتهن. هذا التحقيق يستعرض دور المرأة في تغيير المجتمعات العربية، من خلال دراسة قصص نجاح ملهمة لنساء عربيات رائدات، ويفحص التحديات والفرص التي واجهنها، هذه القصص الملهمة تعد شهادة على قوة الإرادة والتمكين، وتظهر كيف يمكن للمرأة أن تغير مجتمعاتها بطرق مبتكرة. من خلال تحليل هذه القصص، يمكننا فهم أهمية التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، وتأثيره على التغيير المجتمعي. كما يمكننا استكشاف التحديات التي واجهت هؤلاء النساء، وكيف استطعن التغلب عليها.

وفي باب "آثار" يكتب الدكتور حسين عبد البصير عن "أسرار معبد الملك أمنحتب الثالث"، الموجود في موقع كوم الحتان في قلب البر الغربي لمدينة الأقصر، والذي يُعدُّ أحد أهم الكنوز الأثرية في مصر القديمة، وأحد أضخم معابد الدولة الحديثة وأكثرها فخامة، وقد شهد الموقع على مدار السنوات الأخيرة جهودًا حثيثة للحفاظ على ما تبقى من هذا الصرح العظيم وإعادة إحياء ملامحه الأصلية، ما أسفر عن اكتشافات مذهلة ساهمت في تسليط الضوء على عبقرية المصريين القدماء في العمارة والنحت.

وفي باب "فن تشكيلي" تجري سماح عبد السلام حوارا خاصا للمحلة مع التشكيلية نرمين حكيم، التي تسعى من خلال أعمالها إلى التجريب والاستكشاف، تلك الأعمال التى تصفها بالملاذ الآمن، وعلى تعدد مشاركتها الجماعية وأخرها بجاليرى باشون عبر معرض "أشكال وألوان" أو عروضها الفردية تكشف عن مدى انشغالها بماهية المنظر الطبيعى بحلول تجريدية.

وفي باب "كتب ومجلات" تقدم هبة أحمد معوض قراءة في كتاب "القراءة التأويلية لدى نصر حامد أبو زيد" للدكتور خالد القرني، فمن منطلق أن التأويل يعني فهم الفهم، أو بشكل أكثر دقة هو إعادة بناء الحقائق وتصورها، وإقامة علاقات جديدة بين الذات والمواضيع المدروسة، أراد "القرني" أن يقرأ اعمال "أبو زيد" قراءة تأويلية، تُبنى على علم ودراية لترجيح أحد المعاني اللفظية على المعاني الأخرى، ليستنبط المعنى الخفي، من خلال ثمانية مؤلفات تشكّل أبرز نتاج أبو زيد الفكري، تبدأ بـ إشكاليات القراءة وآليات التأويل وتنتهي بـ الإمام الشافعي وتأسيس الأيديولوجية الوسطية، تتضح معالم المشروع النقدي الذي خاضه نصر، والذي لم يكن في جوهره سوى محاولة لتجاوز الجمود النصي والدخول في أفق الفهم الحي للنصوص.

وفي باب "خواطر وآراء" تواصل الكاتبة أمل زيادة رحلتها إلى "الكوكب التاني"، حيث تطرح قضايا اجتماعية يومية تناقش فيها القارئ الذي تطلب منه في بداية كل مقال أن يرافقها إلى كوكب آخر، هروبا من مأساوية الواقع، وتضع حلولا متخيلة لما تناقشه من قضايا.

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