متحدث الحكومة يكشف عن سبب زيارة رئيس مجلس الشورى السعودي لمصر

كتبت -داليا الظنيني:

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، على عمق العلاقات بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية على المستويين الرسمي والشعبي.

وأضاف الحمصاني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، تعقيبًا على زيارة رئيس مجلس الشورى السعودي إلى مصر ولقائه برئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، أن هذه الزيارة تأتي في سياق التبادلات المستمرة بين البلدين الشقيقين، مشيرًا إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي أكد خلال اللقاء على قوة ومتانة هذه العلاقات.

وأشار الحمصاني إلى أنه تم الاتفاق خلال اللقاء على "تشكيل المجلس الأعلى التنسيقي المصري السعودي المشترك"، مؤكدًا أن العلاقات بين البلدين "قوية وراسخة" ويوجد "تواصل مستمر على مختلف المستويات".

ونفى الحمصاني أن تكون الزيارة ردًا على أي شائعات، بل هي تأتي في إطار "تعزيز التعاون بين البلدين" وضمن سلسلة من الزيارات الدورية التي "تعكس عمق العلاقات الثنائية".



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